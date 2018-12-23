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قائمة طلبات الجمهور من محمد رمضان قبل نهاية 2018!

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
قائمة طلبات الجمهور من محمد رمضان قبل نهاية 2018!
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نشر الفنان محمد رمضان، فيديو قصيرا لم يتجاوز 8 ثوان فقط، عبر حساباته على السوشيال ميديا، حيث ارتدى بدلة وقبعة خلال قيادته سيارة كلاسيك، وعلق قائلا: "بإذن الله الأيام القليلة القادمة كليب أنا مافيا".

فيما عبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم الشديد بالفيديو، فيما قدم آخرون عددًا من الطلبات لنجمهم المفضل قبل نهاية 2018، حيث علق أحدهم: "السعودية مافي امل تزورها"، وعلق ثاني: "يا ريت تيجي الأردن راح أكلك كل الأكلات الأردنية بتمنى تيجي الأردن"،  وعلق آخر: "ما تشغلني معاك يا أسطورة"، كما علق أحدهم: "لو عزمتك في فرحي ممكن تيجي". 
 
وكان الفنان محمد رمضان طرح برومو كليب أغنية "أنا مافيا" أمس والتى سيتم طرحها تزامنا مع احتفالات رأس السنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن كليب "أنا مافيا" إخراج ياسر سامى، من كلمات إسلام شندى وكانكا ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتى، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس.

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