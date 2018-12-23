الكينج على بعد خطوات من المليون الأول!





طرح الكينج محمد منير أغنية "لو باقي في عمري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كثاني أغنية في البومه و"طن" الذي سبق وأن طرح منه أغنية "طاق طاقية".





وحصدت الأغنية عدد مشاهدات ضخم جدًا في أيام قليلة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع، حيث باتت على مسافة قريبة جدًا من تحقيق مليون مشاهدة.





فيما حققت أغنية "طاق طاقية" نسب مشاهدات مرتفعة جدًا هي الأخرى منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من مليوني مشاهدة.





وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد".





"أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".





وأحيا منير مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في شرم الشيخ في ختام فعاليات مؤتمر إفريقيا وحظي الحفل بحضور كبير من محبي الكينج، وقدم خلاله عددا من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من كل الحضور، كما غنى من ألبومه الجديد.





وحصل الكينج مؤخرًا على لقب "الأسطورة" في جوائز الـ"DAF BAMA" الألمانية ومن المقرر إقامة الحفل وتوزيع الجوائز يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري.











