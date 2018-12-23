"Last Christmas‎" لجورج مايكل بأداء فرقة الحرس الوطني الروسية! (فيديو)

وقالت مديرة العلاقات العامة لفرقة الحرس الوطني الروسية، آنا فشيلينا: "أردنا أن نسعد مستمعينا في فترة أعياد رأس السنة. فالناس بحاجة لمشاعر إيجابية، وفرقة الحرس الوطني تمنحهم ذلك. الجيش يغني عبارات تعكس الطيبة. ونأمل أن تعجب الفكرة الجمهور الروسي ومحبينا من مختلف دول العالم".

وقالت مديرة العلاقات العامة لفرقة الحرس الوطني الروسية، آنا فشيلينا: "أردنا أن نسعد مستمعينا في فترة أعياد رأس السنة. فالناس بحاجة لمشاعر إيجابية، وفرقة الحرس الوطني تمنحهم ذلك. الجيش يغني عبارات تعكس الطيبة. ونأمل أن تعجب الفكرة الجمهور الروسي ومحبينا من مختلف دول العالم".

وشارك في أداء وتصوير فيديو كليب أغنية "Last Christmas"، أكثر من 120 فنانا من فرقة الحرس الوطني. ويخطط لأن تبث الأغنية على قناة "مير" الروسية، يوم 31 ديسمبر، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.



