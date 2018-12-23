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ننشر تقرير الطب الشرعي عن وفاة الراهب زينون (مستند)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:32 ص
ننشر تقرير الطب الشرعي عن وفاة الراهب زينون (مستند)
الراهب زينون
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ماريان ناجى
 
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حصلت بوابة "الفجر" على تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الراهب زينون، والذي جاءت وفاته بنتيجة مربكة للتوقعات فى القضية الخاصة بمقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار وادي النطرون.

وكشف التقرير المفاجأة الكبرى بوفاة زينون نتيجة تناوله "سم الفئران" واحتواء أحشاء المتوفى على مادة فوسفيد الزنك، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أنه عثر على نفس المادة على الجلباب الأسود الذى كان يرتديه، أما باقي الأحراز فلم يتم العثور على المادة بها، بالإضافة إلى خلو عموم جسده من أي إصابة.

كما عرضت بالجلسة والتي عقدت يوم 22 ديسمبر، كشوف بأسماء كل من دخلوا دير الأنبا مقار من زوار وكل من خرجوا منه فى فجر الأحد ٢٩-٧-2018، وهى ليلة مقتل الأنبا ابيفانيوس، وكشوف أخرى بأسماء الرهبان وكل من دخل وخرج منهم حتى فجر الأحد ٢٩-٧-٢٠١٨.

وقدمت خلال الجلسة شهادة تحركات للأنبا ابيفانيوس، وذلك بشأن ما ذكر أن المتهمين حاولوا قتله قبل الواقعة بـ١٥ يومًا، كما استجابت المحكمة أيضا لتحقيق في واقعة عدم تمكين المحامين من الحضور، وقامت بتحويل المتهم الثانى فلتاؤس إلى لجنة ثلاثية للصحة النفسية، وأجلت القضية لجلسه الخميس ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨.
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