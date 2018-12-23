ننشر تقرير الطب الشرعي عن وفاة الراهب زينون (مستند)

حصلت بوابة "الفجر" على تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الراهب زينون ، والذي جاءت وفاته بنتيجة مربكة للتوقعات فى القضية الخاصة بمقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار وادي النطرون.





وكشف التقرير المفاجأة الكبرى بوفاة زينون نتيجة تناوله "سم الفئران" واحتواء أحشاء المتوفى على مادة فوسفيد الزنك، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أنه عثر على نفس المادة على الجلباب الأسود الذى كان يرتديه، أما باقي الأحراز فلم يتم العثور على المادة بها، بالإضافة إلى خلو عموم جسده من أي إصابة.





كما عرضت بالجلسة والتي عقدت يوم 22 ديسمبر، كشوف بأسماء كل من دخلوا دير الأنبا مقار من زوار وكل من خرجوا منه فى فجر الأحد ٢٩-٧-2018، وهى ليلة مقتل الأنبا ابيفانيوس، وكشوف أخرى بأسماء الرهبان وكل من دخل وخرج منهم حتى فجر الأحد ٢٩-٧-٢٠١٨.



