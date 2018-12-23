رئيس مركز بحوث الصحراء يكشف أهمية المشروع القومي للصوب الزراعية (فيديو)

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قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المصريين عليهم أن يفخروا بمشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن إنتاج الصوب الزراعية ليس للتصدير فقط، ولكنه لتوفير المحاصيل الزراعية وقت اختلاف العروات مثل محصول الطماطم.



وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تصل لـ35 ألف فدان من أصل 100 ألف فدان، مضيفًا أن مركز بحوث الصحراء يقوم بدراسة التربة والمقومات المائية الخاصة بهذا المشروع بالتعاون مع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة.



وأضاف أن الدولة أرسلت مجموعة من الشباب إلى الصين وفرنسا لدراسة الصوب الزراعية ونقلها لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تواجه عجزًا في المواد المائية، والصوب الزراعية توفر 50% من المياه، والمحاصيل الزراعية بها نظيفة وآمنة.



وأشار إلى أن المرحلة الاولى من المشروع ستوفر 75 الف فرصة عمل، وعند اكتمال الـ100 الف فدان صوب زراعية ستوفر 250 ألف فرصة.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاعة الزراعة واستصلاح الأراضي.



وترصد الفجر، أبرز 17 معلومة عن مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان.



- يقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان



- إنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، حيث تم تخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.



- يقام على مساحة 34 ألف فدان.



- يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية وشركة روفيدا الاسبانية.



- إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم.



- يستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بجودة فائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات.



- توفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها.



- تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.



- خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة.



- يحقق مُعدلًا كبيرا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي.



- توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط..



- سينعكس المشروع على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها.



- انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليًا.



- تستخدم في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح.



- المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية.



- يستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.



- إتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.













