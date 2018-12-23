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مفاجأة.. مدرب سموحة يكشف موقفه من رحيل نجم الفريق للأهلي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:23 ص
مفاجأة.. مدرب سموحة يكشف موقفه من رحيل نجم الفريق للأهلي
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الفجر الرياضي
 
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تحدث طارق يحيي، مدرب سموحة، عن لاعبي الفريق، وموقفه من رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وقال طارق يحيي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أسامة إبراهيم مازال بالفريق حتى الآن، وإن أراد المغادرة لا يوجد مشكلة".

 

وعن ياسر إبراهيم: "كان لديه إصابة لكنه عاد من 3 أيام، وتعرض لإصابة في رقبته بتمرين أمس، وفضلنا إراحته، وصعب التفريط فيه لأن لدينا 4 قلوب دفاع فقط، وهذا المركز يتعرض لإيقافات كثيرة".

 

وعن موقفه من انتقال حسام حسن للأهلي علق قائلا: "لا يوجد لدينا وفرة في المهاجمين، ولم يصلنا عرض رسمي حتى الآن، في حالة وجود عرض يمكن التحدث، مانجا فقط الذي وصلنا منه فاكس ووافقنا على رحيله".


أزمة في الأهلي قبل موقعة جيما الإثيوبي

 

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة قوية قبل مباراة جيما الإثيوبي غدا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويخشى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي الدفع بالثنائي علي معلول وأحمد فتحي بالتشكيل الأساسي، في أول ظهور لهما، خوفا من تفاقم إصابتهما.

 

ويغيب فتحي ومعلول عن المشاركة مع الأهلي، في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي ضربت الثنائي.


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