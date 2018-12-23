مفاجأة.. مدرب سموحة يكشف موقفه من رحيل نجم الفريق للأهلي





تحدث طارق يحيي، مدرب سموحة، عن لاعبي الفريق، وموقفه من رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال طارق يحيي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أسامة إبراهيم مازال بالفريق حتى الآن، وإن أراد المغادرة لا يوجد مشكلة".

وعن ياسر إبراهيم: "كان لديه إصابة لكنه عاد من 3 أيام، وتعرض لإصابة في رقبته بتمرين أمس، وفضلنا إراحته، وصعب التفريط فيه لأن لدينا 4 قلوب دفاع فقط، وهذا المركز يتعرض لإيقافات كثيرة".

وعن موقفه من انتقال حسام حسن للأهلي علق قائلا: "لا يوجد لدينا وفرة في المهاجمين، ولم يصلنا عرض رسمي حتى الآن، في حالة وجود عرض يمكن التحدث، مانجا فقط الذي وصلنا منه فاكس ووافقنا على رحيله".



