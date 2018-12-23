أبرز أخبار التوك شو يوم السبت 22-12-2018
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:13 ص
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هدى عبدالرازق- داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير التعليم العالي: خريج صيدلة القاهرة أفضل من نظيره في أمريكا
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن خريج صيدلة القاهرة افضل من خريج صيدلة نيويورك، لافتا إلى أن طب بشري قصر العيني يحتل المركز 301 على مستوى العالم من أصل 400 جامعة.
وزير الزراعة: مشروعات الصوب توفر ربع مليون فرصة عمل
قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن متوسط إنتاج الفدان المكشوف من الطماطم على سبيل المثال 15 طن، بينما إنتاج الصوب الزراعية 4 أضعاف الفدان المكشوف، منوها بأن مشروع الصوب الزراعية في مراحلة المختلفة سيوفر ربع مليون فرصة عمل للشباب.
وزير الزراعة: "الصوب" ستكون عنصر حاكم لضبط ارتفاع أسعار الخضروات (فيديو)
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الصوب الزراعية ستكون عنصر حاكم لضبط ارتفاع أسعار الخضروات المرحلة المقبلة، مضيفًا أنها تؤدي إلى إنتاج مضاعف ومميز وتقلل من استخدام المياه.
وزير الزراعة عن مشروع الصوب: إنجاز تحقق بدول أخرى في عشرات السنين (فيديو)
أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، عن فخره لما أنجزته الشركة الوطنية للزراعات المحمية خلال العامين الماضين، مؤكدًا أنه إنجاز تحقق في دول أخرى على مدى عشرات السنوات.
نقيب الزراعيين: "الصوب" ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مجموعة من المشروعات الزراعية العملاقة منذ توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم.
برلماني منتقدًا إقامة الأفراح بالشارع: "واحد من كتر ما سِكر خد الرقاصة ومشي"
انتقد الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إقامة الأفراح في الشوارع لما يتخللها من شرب مخدرات، وسكر، ورقص بشكل غير لائق.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير التعليم العالي: خريج صيدلة القاهرة أفضل من نظيره في أمريكا
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن خريج صيدلة القاهرة افضل من خريج صيدلة نيويورك، لافتا إلى أن طب بشري قصر العيني يحتل المركز 301 على مستوى العالم من أصل 400 جامعة.
وزير الزراعة: مشروعات الصوب توفر ربع مليون فرصة عمل
قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن متوسط إنتاج الفدان المكشوف من الطماطم على سبيل المثال 15 طن، بينما إنتاج الصوب الزراعية 4 أضعاف الفدان المكشوف، منوها بأن مشروع الصوب الزراعية في مراحلة المختلفة سيوفر ربع مليون فرصة عمل للشباب.
وزير الزراعة: "الصوب" ستكون عنصر حاكم لضبط ارتفاع أسعار الخضروات (فيديو)
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الصوب الزراعية ستكون عنصر حاكم لضبط ارتفاع أسعار الخضروات المرحلة المقبلة، مضيفًا أنها تؤدي إلى إنتاج مضاعف ومميز وتقلل من استخدام المياه.
وزير الزراعة عن مشروع الصوب: إنجاز تحقق بدول أخرى في عشرات السنين (فيديو)
أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، عن فخره لما أنجزته الشركة الوطنية للزراعات المحمية خلال العامين الماضين، مؤكدًا أنه إنجاز تحقق في دول أخرى على مدى عشرات السنوات.
نقيب الزراعيين: "الصوب" ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مجموعة من المشروعات الزراعية العملاقة منذ توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم.
برلماني منتقدًا إقامة الأفراح بالشارع: "واحد من كتر ما سِكر خد الرقاصة ومشي"
انتقد الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إقامة الأفراح في الشوارع لما يتخللها من شرب مخدرات، وسكر، ورقص بشكل غير لائق.
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