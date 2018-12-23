عاجل.. نجم الدوري المكسيكي يقترب من الانضمام للأهلي





دخل كاميلو سانفيزو، مهاجم نادي كويريتارو المكسيكي صاحب الـ30 عامًا حسابات إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المُقبلة.

وبات كاميلو سانفيزو أحد الأسماء التي طلبها الأوروجياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل إعلان المغربي وليد أزارو رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وفي سياق متصل أشار أحد الحسابات المهتمة بانتقال اللاعبين خلال الدوري المكسيكي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر عن اقتراب مسؤولو الأهلي في التعاقد مع المهاجم المكسيكي كاميلو سانفيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وخاض كاميلو سانفيزو مع كويريتارو خلال هذا الموسم ببطولة الدوري المكسيكي ومسابقة الكأس لـ 21 مباراة تمكن من تسجيل 11 هدف.



