عاجل.. نجم الدوري المكسيكي يقترب من الانضمام للأهلي
دخل كاميلو سانفيزو، مهاجم نادي كويريتارو
المكسيكي صاحب الـ30 عامًا حسابات إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه
لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المُقبلة.
وبات كاميلو سانفيزو أحد الأسماء التي طلبها
الأوروجياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل إعلان المغربي
وليد أزارو رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.
وفي سياق متصل أشار أحد الحسابات المهتمة
بانتقال اللاعبين خلال الدوري المكسيكي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر عن اقتراب مسؤولو
الأهلي في التعاقد مع المهاجم المكسيكي كاميلو سانفيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية
المُقبلة.
وخاض كاميلو سانفيزو مع كويريتارو خلال هذا الموسم ببطولة الدوري المكسيكي ومسابقة الكأس لـ 21 مباراة تمكن من تسجيل 11 هدف.
وست بروميتش يحسم رحيل حجازي إلى الأهلي يبدو أن عودة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش
ألبيون إلي الأهلي أصبحت "مستحيلة" في ظل تمسك النادي الإنجليزي بخدماته
خلال الفترة الحالية، لرغبته في الصعود لـ"البريميرليج". وأفادت أنباء واردة من داخل النادي الأهلي
أن نادي وست بروميتش أبلغ وسيط الأهلي للمفاوضات معه بشأن ضم "حجازي" أن
اللاعب ليس للبيع أو الإعارة لحين الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"،
كما أن اللاعب يرغب في الاستمرار في رحلته الاحترافية في إنجلترا. من ناحية أخري استبعد مسؤولو الزمالك فكرة
التعاقد مع "حجازي" نهائيًا خلال الفترة الحالية، وقررت إدارة القلعة البيضاء
عدم الدخول في مفاوضات لضم اللاعب، خاصة بعدما علمت رغبة اللاعب في الاستمرار في إنجلترا
وعدم تفكيره في العودة لمصر حاليًا. وذكرت تقارير صحفية أن انباء مفاوضات الزمالك
مع "حجازي" كانت محاولة للضغط الاعلامي على الأهلي دون أن يحدث ذلك فعليًا. ويمتلك أحمد حجازي عدة عروض من أندية مصرية
وإنجليزية ولكن إدارة وست بروميتش تتمسك باللاعب، بسبب رغبة النادي في الصعود للدوري
الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم.
وست بروميتش يحسم رحيل حجازي إلى الأهلي
يبدو أن عودة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش
ألبيون إلي الأهلي أصبحت "مستحيلة" في ظل تمسك النادي الإنجليزي بخدماته
خلال الفترة الحالية، لرغبته في الصعود لـ"البريميرليج".
وأفادت أنباء واردة من داخل النادي الأهلي
أن نادي وست بروميتش أبلغ وسيط الأهلي للمفاوضات معه بشأن ضم "حجازي" أن
اللاعب ليس للبيع أو الإعارة لحين الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"،
كما أن اللاعب يرغب في الاستمرار في رحلته الاحترافية في إنجلترا.
من ناحية أخري استبعد مسؤولو الزمالك فكرة
التعاقد مع "حجازي" نهائيًا خلال الفترة الحالية، وقررت إدارة القلعة البيضاء
عدم الدخول في مفاوضات لضم اللاعب، خاصة بعدما علمت رغبة اللاعب في الاستمرار في إنجلترا
وعدم تفكيره في العودة لمصر حاليًا.
وذكرت تقارير صحفية أن انباء مفاوضات الزمالك
مع "حجازي" كانت محاولة للضغط الاعلامي على الأهلي دون أن يحدث ذلك فعليًا.
ويمتلك أحمد حجازي عدة عروض من أندية مصرية وإنجليزية ولكن إدارة وست بروميتش تتمسك باللاعب، بسبب رغبة النادي في الصعود للدوري الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم.