جوجل تكشف عن أفضل 9 تطبيقات بمتجر جوجل بلاى لعام 2018"..تعرف عليها

كشفت شركة جوجل عن قائمة بالتطبيقات الأفضل خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards، وتعد وسيلة رائعة تتيح لمطورى التطبيقات والألعاب الانتشار وحصد الشهرة الواسعة.





وتختلف الجوائز بشكل كبير عن العام الماضى، إذ تم الجمع بين فئات AR و VR فى جائزة واحدة، كما كان هناك عدد من الفئات المفقودة هذا العام ، مثل Android Wear وAndroid TV و أفضل لعبة متعددة اللاعبين Best Multiplayer Game وأفضل تطبيق للأطفال Best App for Kids.





وعرض موقع android Authority القائمة الكاملة للفائزين، والتى يمكن لتعرف عليها فيما يلى:





تطبيق Be My Eyes المجانى





تطبيق BBC Earth: Life in VR





تطبيق Canva المجاني





تطبيق Flipkart المجاني





تطبيق Empires and Puzzles





تطبيق Episode





تطبيق Khan Academy





تطبيق Old Man’s Journey





تطبيق Simple Habit





- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"





ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.





وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.





- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟