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جوجل تكشف عن أفضل 9 تطبيقات بمتجر جوجل بلاى لعام 2018"..تعرف عليها

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:04 ص
جوجل تكشف عن أفضل 9 تطبيقات بمتجر جوجل بلاى لعام 2018..تعرف عليها
جوجل
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محمد المسلمي
 
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كشفت شركة جوجل عن قائمة بالتطبيقات الأفضل خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards، وتعد وسيلة رائعة تتيح لمطورى التطبيقات والألعاب الانتشار وحصد الشهرة الواسعة.


وتختلف الجوائز بشكل كبير عن العام الماضى، إذ تم الجمع بين فئات AR و VR فى جائزة واحدة، كما كان هناك عدد من الفئات المفقودة هذا العام ، مثل Android Wear وAndroid TV و أفضل لعبة متعددة اللاعبين Best Multiplayer Game وأفضل تطبيق للأطفال Best App for Kids.


وعرض موقع android Authority القائمة الكاملة للفائزين، والتى يمكن لتعرف عليها فيما يلى:


تطبيق Be My Eyes المجانى


تطبيق BBC Earth: Life in VR


تطبيق Canva المجاني


تطبيق Flipkart المجاني


تطبيق Empires and Puzzles


تطبيق Episode


تطبيق Khan Academy


تطبيق Old Man’s Journey


تطبيق Simple Habit


- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"


ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.


وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.


- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟


و"جوجل - Google" هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وتم اختيار اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وتنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.


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