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تركي الجمعان: توقعات باستمرار الخصب خلال يناير

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:04 ص
تركي الجمعان: توقعات باستمرار الخصب خلال يناير
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الفجر السعودي
 
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أعلن محلل المناخ، تركي الجمعان، أن هناك توقعات بنشاط موجات روسبي المدارية الرطبة فوق الجزيرة العربية ابتداء من مطلع يناير ومنتصف ثلثه الأول.

وأضاف في تغريدة له بموقع "تويتر" : "يمكن القول أن يناير على غرار نوفمبر موجة النشاط تؤكد ذلك"، متابعًا : "قيم الإشعاع الشمسي، الكتلة الرطبة تتكون على الآن على الارخابيل الاندونيسي إمتداد إلى غرب المحيط الهادئ ".


وتابع : "الفترة المقبلة تتحرك شرقاً معلنة دخول الأجواء في حالة عدم استقرار جوي موجة الخصب القادمة يجب متابعتها أولاً بأول فهي تأخذ طابع مميز".

المزيد عن: يناير تركي الجمعان المناخ الخصب استمرار
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