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بعد تقطيع فتاة الهرم لنصفين.. النيابة تصدر قرارها بشأن ترزي العجوزة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:12 ص
بعد تقطيع فتاة الهرم لنصفين.. النيابة تصدر قرارها بشأن ترزي العجوزة
النيابة العامة
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إيمان عبد العاطي
 
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أمرت النيابة العامة، بحبس ترزي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة وتقطيع جثتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل مطلقة على يد عشيقها، وتبين أنها مطلقة وشريكته بمحل الترزي الخاص به، ويوم الجريمة استدرجها لمحل الترزي، وقطعها إلى نصفين لوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، ثم حفر أسفل ماكينة الخياطة بالمحل، مستعينًا بسائق توك توك، ودفن جثتها وقام ببناء مصطبة خرسانية، من الأسمنت أعلى الحفرة، لعدم إكتشاف الجثة، والعثور عليها.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد القبض على المتهم وبفحص المحل الخاص به، عثر على كاميرا مراقبة بمكان "البروفة"، يقوم المتهم من خلالها بتصوير الفتيات حال قيامهن بقياس الملابس، وتم إغلاق المحل المشار إليه، وتعيين الحراسة اللازمة لحين الإنتهاء من التحقيقات.

وورد إخطارًا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بالعثور على جثة سيدة مقطعة بمنطقة أرض اللواء، دائرة قسم العجوزة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة، وعثر على الجثة لسيدة مقطعة لجزئين.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم التوصل لهوية المجني عليها، وتبين أنها تدعي"منار. ا" في العقد الثالث من عمرها، "مطلقة" وأنه محرر محضر بتغيبها من والدتها بقسم شرطة الهرم منذ عدة أيام.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هاني.س" 43 سنة، عشيق المجني عليها، ويعمل ترزي.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وعرضه النيابة العامة للتحقيق.
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