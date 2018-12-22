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السودان تتهم "الموساد"بالوقوف وراء احتجاجات الخبز

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:58 م
السودان تتهم الموسادبالوقوف وراء احتجاجات الخبز
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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ألقى صلاح جوش رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، بمسؤولية نشوب احتجاجات الخبز، على جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وفقاً لوكالة 24 نيوز، اليوم السبت.


 وقال في مؤتمر صحفي للصحافة السودانية، إن سبب الاحتجاجات أكبر بكثير من مجرد الاحتجاج على سعر الخبز، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام غوش بنفسه بتأسيس أساليب رقابة صارمة في البلاد، وطالب بمراجعة جهاز الأمن والمخابرات قبل نشر أي ورقة.


ونفى غوش التقارير التي تفيد بأن الشرطة، أو وحدات جهاز الأمن الوطني قد فتحت النار على المتظاهرين، واتهم رئيس المخابرات زعيم المتمردين عبد الواحد النور باستخدام الاحتجاجات لتنفيذ هجمات عنيفة ضد منشآت الحكومة.

كما قام بإحاطة وسائل الإعلام بمعلومات حول المتمردين الذين عادوا للتو من نيروبي، قائلاً إن بعضهم تم تجنيدهم من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

 

المزيد عن: عالم الموساد السودان اخبار احتجاجات الخبز
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