عمرو أديب: "السيسي في الحساب ما بيفرقش بين مدني وعسكري"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حساب الرئيس السيسي للمقصر لا يختلف سواء أكان الشخص مدني أو عسكري، مضيفا: "مفيش وقت إحنا ضيعنا وقت كتير، إحنا بنحاول نجري نلحق العالم".



وأضاف أن مصر بها مشروعات تاريخية ولم تنفذ، والمصريين "صرفوا عليها دم قلبهم"، ولم يحدث فيها تطوير مثل منخفض القطارة.



وافتتح السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الواضح أن هناك حساب عسير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسؤلين فيما يتعلق بالوقت والجودة للمشروعات التي يتم تنفيذها.