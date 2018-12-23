زي النهاردة بتاريخ 23-12-2018
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23-12-2018
أحداث
962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.
1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.
1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.
1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.
1912 - تدشين سد أسوان في مصر.
1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.
1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم "ريليف".
1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.
1921 - السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.
1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.
1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.
1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.
1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.
1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.
1958 تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.
1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.
1963 - جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.
1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية "يوبيلو" وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.
1973 - اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.
1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.
1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.
1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.
2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.
2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
2008 - رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبة بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان طالبوا بإقالته على خلفية عدم قدرته على ضبط جلسات البرلمان.
مـــــــواليـــــــــد
245 - زنوبيا، ملكة مملكة تدمر.
1777 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.
1790 - جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية.
1870 - عبد العزيز فهمي، قانوني وسياسي وشاعر مصري.
1896 - جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا، كاتب إيطالي.
1907 - إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.
1908 - يوسف كرش، مصور فوتوغرافي كندي.
1910 - كورت ماير، عسكري ألماني.
1911 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.
1918 - هلموت شميت، مستشار ألمانيا.
1925 - محمد مزالي، سياسي تونسي.
1930 - كوثر شفيق، ممثلة مصرية.
1933 - الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور اليابان ال125.
1943 - الملكة سيلفيا، زوجة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.
1950 - فسينتي ديل بوسكي، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.
1961 - عزت القمحاوي، روائي مصري.
1961 - جورج وسوف، مغني ومطرب سوري.
1967 - كارلا بروني، مغنية إيطالية وزوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
1974 - أوغستين ديلغادو، لاعب كرة قدم إكوادوري.
1975 - الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.
1979 - كيني ميلار، لاعب كرة قدم اسكتلندي.
1980 - عمرو يوسف، مذيع وممثل مصري.
1984 - ريفان كنعان، ممثلة لبنانية مقيمة في السعودية.
1988 - إيري كامي، مغنية يابانية.
2002 - فين ولفهارد، ممثل كندي.
وفيــــــــــات
668 - مار كبرئيل، قديس في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
918 - الملك كونراد الأول، ملك مملكة ألمانيا.
1800 - أحمد العطار، فقيه مسلم وشاعر عربي عراقي.
1834 - توماس مالتوس، اقتصادي إنجليزي.
1948 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.
1961 - كورت ماير، عسكري ألماني.
1953 - لافرينتي بيريا، رئيس المخابرات السوفيتية.
1968 - ساطع الحصري، مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي.
1982 - ملك الجمل، ممثلة مصرية.
1985 - فرحات عباس، رئيس وزراء الجزائر.
1997 - عمر عبد الله الجاوي، كاتب وأديب يمني.
2001 - حمود يوسف النصف، سياسي كويتي.
2005 - لايوس باروتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.
2005 - إيميت ليث، فيزيائي أمريكي.
2008 - عبد القادر لطفي، ممثل مغربي.
2011 - محمود حافظ، عالم مصري في علم الحشرات.
2013 - يوسف لطيف، عازف جاز أمريكي.
2013 - ميخائيل كلاشنيكوف، مخترع السلاح الآلي AK-47 والذي يُعرف باسمه: «كلاشينكوف».
أعيــــــــــاد ومنــــــــــاسبــــــــــات
عيد ميلاد إمبراطور اليابان.
عيد ميلاد الملكة سيلفيا في السويد.
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