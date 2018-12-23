زي النهاردة بتاريخ 23-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23-12-2018





أحداث





962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.





1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.





1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.





1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.





1912 - تدشين سد أسوان في مصر.





1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.





1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم "ريليف".





1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.





1921 - السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.





1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.





1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.





1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.





1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.





1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.





1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.





1958 تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.





1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.





1963 - جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.





1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية "يوبيلو" وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.





1973 - اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.





1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.





1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.





1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.





2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.





2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.





2008 - رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبة بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان طالبوا بإقالته على خلفية عدم قدرته على ضبط جلسات البرلمان.





مـــــــواليـــــــــد





245 - زنوبيا، ملكة مملكة تدمر.





1777 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.





1790 - جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية.





1870 - عبد العزيز فهمي، قانوني وسياسي وشاعر مصري.





1896 - جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا، كاتب إيطالي.





1907 - إبراهام شتيرن، مؤسس منظمة شتيرن الصهيونية.





1908 - يوسف كرش، مصور فوتوغرافي كندي.





1910 - كورت ماير، عسكري ألماني.





1911 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.





1918 - هلموت شميت، مستشار ألمانيا.





1925 - محمد مزالي، سياسي تونسي.





1930 - كوثر شفيق، ممثلة مصرية.





1933 - الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور اليابان ال125.





1943 - الملكة سيلفيا، زوجة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.





1950 - فسينتي ديل بوسكي، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.





1961 - عزت القمحاوي، روائي مصري.





1961 - جورج وسوف، مغني ومطرب سوري.





1967 - كارلا بروني، مغنية إيطالية وزوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.





1974 - أوغستين ديلغادو، لاعب كرة قدم إكوادوري.





1975 - الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.





1979 - كيني ميلار، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





1980 - عمرو يوسف، مذيع وممثل مصري.





1984 - ريفان كنعان، ممثلة لبنانية مقيمة في السعودية.





1988 - إيري كامي، مغنية يابانية.





2002 - فين ولفهارد، ممثل كندي.





وفيــــــــــات





668 - مار كبرئيل، قديس في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.





918 - الملك كونراد الأول، ملك مملكة ألمانيا.





1800 - أحمد العطار، فقيه مسلم وشاعر عربي عراقي.





1834 - توماس مالتوس، اقتصادي إنجليزي.





1948 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.





1961 - كورت ماير، عسكري ألماني.





1953 - لافرينتي بيريا، رئيس المخابرات السوفيتية.





1968 - ساطع الحصري، مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي.





1982 - ملك الجمل، ممثلة مصرية.





1985 - فرحات عباس، رئيس وزراء الجزائر.





1997 - عمر عبد الله الجاوي، كاتب وأديب يمني.





2001 - حمود يوسف النصف، سياسي كويتي.





2005 - لايوس باروتي، لاعب ومدرب كرة قدم هنغاري.





2005 - إيميت ليث، فيزيائي أمريكي.





2008 - عبد القادر لطفي، ممثل مغربي.





2011 - محمود حافظ، عالم مصري في علم الحشرات.





2013 - يوسف لطيف، عازف جاز أمريكي.





2013 - ميخائيل كلاشنيكوف، مخترع السلاح الآلي AK-47 والذي يُعرف باسمه: «كلاشينكوف».





أعيــــــــــاد ومنــــــــــاسبــــــــــات





عيد ميلاد إمبراطور اليابان.





عيد ميلاد الملكة سيلفيا في السويد.