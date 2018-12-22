روسيا تغلق مفاعل نووى سوفيتى

قالت شركة الطاقة النووية الروسية، اليوم السبت، إنه تم إغلاق مفاعلًا نوويًا تم بناؤه في عهد الاتحاد السوفييتي بعد 45 عامًا من الخدمة.

وأكدت شركة روساتوم المملوكة للدولة، أن المفاعل رقم 1 في محطة لينينجراد للطاقة النووية أغلق كما هو مخطط، وقالت إن الأمر سيستغرق حتى عام 2023 لتفريغ وقود اليورانيوم بالكامل.

و تم إطلاق هذا المفاعل في عام 1973 ، وأصبح أول وحدة من نوع "ار بى ام كيه -1000" الذي تم بنائه في الاتحاد السوفيتي، وانفجر مفاعل من نفس النوع في تشرنوبيل في نيسان / أبريل 1986 في أسوأ حادث نووي في العالم.

وتلقت جميع هذه المفاعلات تحسينات في السلامة بعد كارثة تشيرنوبيل، وتمتلك محطة لينينغراد للطاقة ثلاثة مفاعلات أخرى بنيت من الاتحاد السوفياتي من النوع نفسه ومفاعل "فير-1200" الجديد أصبح يعمل في وقت سابق من هذا العام.