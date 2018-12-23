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معتز عبد الفتاح: "اللي ينجب أكتر من 3 أولاد ميطالبش بالدعم"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
معتز عبد الفتاح: اللي ينجب أكتر من 3 أولاد ميطالبش بالدعم
معتز عبد الفتاح
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تمر الآن بمرحلة ما قبل الانطلاق، لافتًا إلى أن المواطن إلى الآن لم يشعر بثمار المشروعات القومية لأننا ما زلنا في مرحلة الانطلاق، معقبًا: "احنا في مرحلة زق الطيارة عشان تنطلق، احنا لسه على الأرض".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المواطن الصيني لم يشعر بالنهضة الاقتصادية إلا بعد 12 عامًا من العمل، لكن مصر ستأخذ أقل من هذا الوقت بكثير.

وأضاف أن90% من المشروعات القومية التي قام بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت خطأ على حد وصفه، متابعًا: "كأن عبد الناصر كان بيقول للمواطن هأكلك وأشربك ومتسألش عن حقوقك السياسية ولا أي حاجة، وكأن لسان حاله يقول لكم الأكل، ولي الحكم".

وأشار إلى أن المياه الموجودة لا تكفي مصر، ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه بقوة في التوسع في الصوب الزراعية، لافتًا إلى أن المواطن المصري سيشعر بنتائج ما تقوم به مصر من مشروعات قومية المرحلة المقبلة، متابعًا: "احنا عملين جمعية وولدنا هما اللي هيقبضوها".

ولفت إلى أن من ينجب أكثر من ثلاثة أولاد ليس لديه حجه أخلاقية لمطالبة الدولة بالدعم، لأن هذا الأمر فيه ظلم اجتماعي للمواطن الذي لم يلد أكثر من إثنين أو ثلاثة.

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