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عضو "حقوق الإنسان" بمجلس النواب يوجه رسالة حادة للبرلمان الأوروبي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:15 ص
عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب يوجه رسالة حادة للبرلمان الأوروبي
البرلمان - ارشيفية
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داليا الحسين
 
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قال شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مخاطبًا البرلمان الأوروبي: "فين حقوق السترات الصفراء اللي الشرطة بتسحل فيهم؟".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت: "عندنا نائب عام اغتيل ومحاولة اغتيال لوزير داخلية سابق، فين حقوق أخواتنا الضباط؟".

وتابع: "كل مرة فيه حاجة بتطلع، دي حملات ممولة ضد مصر، وطول ما فيه ناس بتصرف ده أكل عيش لناس، كل ما يهاجم أكثر كل ما يقبض أكثر".

ودعا "الورداني" لتشكيل لجنة للرد على الادعاءات الخارجية ضد مصر لبيان صحة الموقف المصري ودحض الأكاذيب والشائعات.
المزيد عن: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان شريف الورداني سعيد حساسين توك شو التوك شو البرلمان الأوروبي
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