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"السترات الصفراء" تصل تركيا والتظاهرات تجتاح اسطنبول

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:38 م
السترات الصفراء تصل تركيا والتظاهرات تجتاح اسطنبول
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وكالات
 
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شهدت تركيا، اليوم السبت، تظاهر آلاف الأتراك احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم.

وأقدم المتظاهرون على رفع لافتات كتب عليها ” الأزمة لهم والشوارع لنا ” و ” حزيران ” في إشارة إلى تظاهرات تركيا في يونيو 2013، كما هتفوا ” عمل، خبز، حرية ” .

كما شارك في التظاهرات التي اجتاحت اسطنبول، أشخاص من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة وبورصة ويالوفا.

ويشهد الوضع الاقتصادي في تركيا، تدهورًا كبيرًا ،إثر تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018، ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.

المزيد عن: تركيا السترات الصفراء اسطنبول احتجاجات
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