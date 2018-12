جوجل بلاي| تعرف على تطبيق "Empires and Puzzles" المصنف ضمن الأفضل في 2018

أطلقت شركة " جوجل بلاي "، العالمية، تطبيقًا بعنوان "Empires and Puzzles "، وهي لعبة تبادل أدوار ومنطق حيث تقوم بتأسيس إمبراطورية اعتمادا على الحركات التي تقوم بها في مواجهتك لمختلف الأنواع من الأعداء.





وفي هذه اللعبة سوف تقوم بتشييد مدينتك الخاصة اعتمادا على الموارد التي ينبغي عليك نهبها خلال رحلتك عبر المملكة. بهذه الطريقة، سوف تقوم بإنشاء حقول بغية استخراج الموارد الطبيعية الموجودة على الحدود. تقتضي مهمتك أن تقوم بالإغارة على المناطق المجاورة والتخلص من كل الخصوم الذين تصادفهم في طريقك من خلال لعبة الربط بين ثلاثة، حيث تقوم بالربط بين ثلاث قطع من نفس اللون بغية شن الهجوم. للقيام بهذا الأمر، ينبغي عليك جمع فريق يتكون من خمسة من المحاربين لمساندتك في مغامرتك.





في لعبة Empires and Puzzles : RPG Quest، كلما قمت بجمع مجموعات أكبر، كلما ألحقت بالعدو أضرارا أكثر. احسب تحركاتك بدقة لمواصلة تحدي أعداءك الآخرين، والذين يزدادون قوة في كل مرة. شيد إمبراطوريتك بمساعدة أقوى المحاربين واستثمر أفضل حركاتك في مواجهة أعداءك لتصل إلى أبعد مدى ممكن.





ويعد هذا التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الأفضل، التي أعلنت عنها الشركة خلال عام 2018، والتى تطلق عليها اسم Google Play Awards .





وتعد وسيلة رائعة تتيح لمطورى التطبيقات والألعاب الانتشار وحصد الشهرة الواسعة.





وجاءت قائمة التطبيقات كالتالي:





الألعاب: PUBG MOBILE





التطبيقات: YouTube TV





الأفلام: Avengers: Infinity War





تطبيق Drops: Learn 31 new languages





لعبة PUBG MOBILE





Black Panther





Avengers: Infinity War





Thor: Ragnarok





Jumanji: Welcome to the Jungle





Deadpool





Fire and Fury by Michael Wolff





The Outsider by Stephen King





Fear by Bob Woodward





Rules for Life by Jordan B. Peterson





Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis





- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"





ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.





وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.





- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟