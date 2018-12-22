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تعليق علاء عابد على مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن نجلة القرضاوي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:29 م
تعليق علاء عابد على مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن نجلة القرضاوي
علاء عابد
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كساب أحمد
 
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علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن نجلة الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى، علا القرضاوى، وزوجها، قائلًا: "البرلمان الأوروبي لديه توجه معين، خاصة أن القبض على نجلة القرضاوي وزوجها جاء بناءً على قرار النيابة". 

وتابع "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مطالبة نائب رئيس المجلس الأوروبي، بالإفراج عن نجلة القرضاوي على الفور، أو بالمحاكمة والحصول على براءة أمر يثير الاستغراب، وهذا الأمر يعني أن الدولة المصرية لا يوجد فيها قانون.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي يحاول أن يفرض الوصاية على مصر، بما يقوم به من مطالبات ضد دولة القانون، لافتًا إلى أنه مختص بدول الاتحاد الاوربي، وبدول المشرق إذا كان بها ملاحظات، لكن قضية نجلة القروضاوي منظورة أمام المحاكم. 

ولفت إلى أن الحديث على أن نجلة القرضاوي مريضة غير صحيح على وجه الإطلاق، والحديث على أنها قامت بالإضراب عن الطعام أيضًا غير صحيح، وهدفه التشهير بمصر. 

وتلقت السفارة المصرية فى بروكسل، من نائب رئيس البرلمانى الأوروبى، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوربى، خطابات تطالب إما بإحالة علا القرضاوى وزوجها حسام خلف إلى المحاكمة، أو الإفراج الفورى عنهما.
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