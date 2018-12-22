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وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن تقاوي المحاصيل

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:26 م
وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن تقاوي المحاصيل
الدكتور عز الدين أبو ستيت
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصوبات الزراعية اقل تعرضا للآفات من الزراعة التقليدية، والفلاحون يستطيعون تجريبها عبر قروض ميسرة لتشجيعهم على الاهتمام بالأرض بدلا من تبويرها وفق توجيه الرئيس اليوم.

وأضاف "أبو ستيت" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "cbc"، أنه تم البدء في برنامج بمركز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي المحاصيل لتكون مصرية بنسبة 100%.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومى للصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشركات الصينية والإسبانية المنفذة للمشروع.

ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.
المزيد عن: وزير الزراعة مصر مجال الأمن الغذائي فلاحين تقاوي الزراعات المحمية الدكتور عز الدين أبو ستيت اخبار مصر
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