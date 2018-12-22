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نائب أمير عسير يستقبل التعازي في والده بأبها الأحد المقبل

السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:18 م
نائب أمير عسير يستقبل التعازي في والده بأبها الأحد المقبل
تركي بن طلال
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الفجر السعودي
 
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يستقبل الأمير ‏تركي بن طلال بن عبدالعزيز التعازي في ‏وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - يوم الأحد‏ 23 ربيع الآخر بعد صلاة المغرب، وذلك في صالة الضيافة بالخالدية في أبها.

والأمير طلال بن عبدالعزيز هو الابن الثامن عشر من الأبناء الذكور للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ووُلد في 15 أغسطس 1931، وشغل الكثير من المناصب الحكومية العليا في السعودية.

وكانت بداية دخوله الحياة العملية في عام 1372 هـ عندما عُيِّن وزيرًا للمواصلات؛ ليكون أول وزير لها، وظل يتولى شؤونها حتى عام 1374 هـ عندما عُيِّن نائبًا لوزير المالية.

وفي عام 1380 هـ عُيِّن وزيرًا للمالية. وفي عام 1381 هـ ترك الوزارة، وعُيِّن سفيرًا للمملكة لدى فرنسا.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 15/ 4/ 1440هـ الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العصر يوم غد الأحد الموافق 16/ 4/ 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


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