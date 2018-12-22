استمرار الضباب على 3 مناطق حتى الصباح
السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:09 م
الفجر السعودي
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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات مبكرة على 3 مناطق، هي: عسير، جازان، الحدود الشمالية.
وأوضح الإنذار أن حالة الطقس ستكون عبارة عن تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وتبدأ حالة الطقس في التاسعة مساء اليوم، وتستمر حتى الثامنة صباح غد الأحد.
وأوضح الإنذار أن حالة الطقس ستكون عبارة عن تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وتبدأ حالة الطقس في التاسعة مساء اليوم، وتستمر حتى الثامنة صباح غد الأحد.
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