استمرار الضباب على 3 مناطق حتى الصباح



وتبدأ حالة الطقس في التاسعة مساء اليوم، وتستمر حتى الثامنة صباح غد الأحد.

وأوضح الإنذار أن حالة الطقس ستكون عبارة عن تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.