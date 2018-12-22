سعد هنداوي يقود ورشة صناعة الأفلام بمهرجان الأقصر

اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة المخرج المتميز سعد هنداوي ليقود ورشة صناعة الأفلام في الدورة المقبلة للمهرجان.









بدأت الورش بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية منذ دورته الأولي عام 2012 بالمخرجين سمير سيف ورضا الباهي ومدير التصوير كمال عبد العزيز والسيناريست هاني فوزي ثم كان ترسيخ الورش في الدورات التالية من خلال المخرج الإثيوبي الكبير هايلي جريما والمخرج المصري خيري بشارة.









وقال المخرج سعد هنداوي، إنه سيعمل على كيفية إنتاج أفلام قصيرة والتعريف والتدريب على مواجهة الصعوبات التي تواجه شباب السينمائيين في القارة السمراء وأن الورشة عن كيفية صناعة فيلم في يوم واحد ومكان واحد وفي لقطة واحدة.









يذكر أن المخرج سعد هنداوي درس الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما وحصل على البكالوريوس في قسم الإخراج ثم واصل الدراسات العليا لمدة سنتين ليحصل على الدبلومة بقسم الإخراج وأخرج 4 أفلام روائية طويلة هي ( للحب حكاية ـ باباراتزي ) عام 2015 و( السفاح ) 2009 و( ألوان السما السبعة) 2007 و( حالة حب ) 2004 وأخرج مسلسلين هما " كلمة سر " ومسلسل " زي الفل " وأنتج فيلمين وثائقيين طويلين " دعاء.. عزيزة " 2012 و" ملف خاص " 2008.









وفي مجال التدريس وورش العمل قام بالتدريس في عدة أماكن منها علي سبيل المثال تدريس الإخراج السينمائي في ( first step workshop ) ورشة الاخراج السينمائي لمدة شهر بسلطنة عمان والتدريس بأكاديمية رأفت الميهي وفي معهد art lab وفي إدارة المهرجانات شغل منصب المدير الفني لمسابقة سينما الغد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لثلاث دورات متعاقبة كما عمل كمستشار ومبرمج لمهرجان دبي السينمائي الدولي ومستشار لمهرجان ( كليرمون فيران الدولي ) بفرنسا ومستشار ومبرمج للفيلم القصير بمهرجان لوكارنو بسويسرا.







