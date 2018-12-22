إليكِ أهم الخطوات الأساسية لعلاج حب الشباب بطريقة صحيحة

حب الشباب من المشكلات الجلدية الشائعة والتي تواجه النساء والرجال في مراحل عمرية مختلفة. قد تختلف الأسباب الأساسية وراء ظهور حب الشباب، لكن في النهاية تحتاجين لاتباع الخطوات الصحيحة لعلاجها بشكل مثالي دون أن تترك أي آثار للندبات المزعجة.





بالنسبة للنساء والفتيات، عادة ما يرتبط حب الشباب بالتغيرات الهرمونية المصاحبة للطمث شهرياً. أما الإجهاد والضغط النفسي، فيؤثران بشكل مباشر على إفراز هرمون الكورتيزول والذي يتسبب في زيادة التهابات البشرة وبالتالي ظهور الحبوب. أما التلوث البيئي، فيؤدي لتراكم الجراثيم والأوساخ داخل المسام، ومع انسداد المسام، تظهر الحبوب والرؤوس السوداء كذلك.





إليكِ أهم الخطوات الأساسية التي عليكِ اتباعها لعلاج حب الشباب بطريقة صحيحة:-





1- اختاري المستحضرات التجميلية المناسبة

حتى وإن كنتِ تعانين من حب الشباب، عليكِ باختيار مستحضرات العناية المناسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب. فتحتوي تلك الأنواع على مكونات لطيفة لا تتسبب في تهيج واحمرار الجلد، بالتالي تعمل على تهدئة الالتهابات وسرعة علاج حب الشباب. قبل استخدام أي مستحضر جديد، عليكِ باختباره أولاً على مساحة صغيرة من الجلد. كما ينصح الأطباء باستخدام المستحضرات الغنية بأحماض الألفا هيدروكسي كحمض السالسليك أو حمض الجليكوليك.





2- احتفظي بعلاج مناسب للحبوب معكِ دائماً

إذا كنتِ من صاحبات البشرة المعرضة لحب الشباب، عليكِ بالاحتفاظ بعلاج مناسب للحبوب معكِ دائماً لاستخدامه بمجرد ظهور البثور. يساعد ذلك على سرعة علاجها وعدم انتشارها على البشرة، حيث يعمل على تجفيف البثرة ومنع تراكم البكتيريا والجراثيم عليها.





3- تقشير الجلد

تعد عملية التقشير من الخطوات الضرورية للتخلص من الجلد الميت والمتراكم على سطح البشرة. فيساعد ذلك على تجديد خلايا الجلد، كما يساعد على تنقية المسام وتنظيفها بعمق لمنع تراكم الإفرازات الدهنية التي تؤدي لانسدادها وظهور الحبوب. احرصي على اختيار مقشر لطيف على البشرة غني بحمض اللاكتيك أو حمض الجليكوليك، ولا تقومي بتقشير البشرة لأكثر من مرتين أسبوعياً.





4- ماسك الطمي

ماسك الطمي من أفضل العلاجات الطبيعية الفعّالة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. يمكنكِ اختيار ماسك الطمي المعزز بالفحم النشط أو الشاي الأخضر. الفحم النشط يساعد على تنظيف البشرة بعمق، كما أنه فعّال للتخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء. أما لتنظيم الإفرازات الدهنية، استخدمي ماسك الطمي مع الشاي الأخضر. يساعد الطمي على امتصاص الزيوت الزائدة مع تقليل التهابات البشرة الناتجة عن حب الشباب.





5- زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي من أنواع الزيوت الطبيعية المثالية لعلاج حب الشباب. فهو لطيف على البشرة ويساعد على علاجها سريعاً، كما يتميز بخواصه المضادة للبكتيريا والجراثيم، مما يعمل على منع تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب وينقي المسام. أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي لمنظفك اليومي للحصول على أفضل النتائج خلال بضعة أيام فقط.