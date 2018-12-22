بعد تتويج ريال مدريد بكأس العالم.. تعرف على ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية والعالمية

تُوج ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.





وانفرد ريال مدريد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أعوام (2014، 2016، 2017، 2018)، متفوقًا على نظيره برشلونة صاحب الثلاث ألقاب (2009، 2011، 2015).





كما عزز ريال مدريد صدارته لترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية والعالمية برصيد 26 لقبًا، ليزيد الفارق بينه والأهلي المصري صاحب المركز الثاني بـ20 لقبًا إلي 6 ألقاب.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا في العالم بالألقاب القارية والعالمية:





1- ريال مدريد (اسبانيا) .. 26 لقبًا





2- الأهلي (مصر) .. 20 لقبًا





3- بوكا جونيورز (الارجنتين).. 18 لقبًا





4- ميلان (ايطاليا).. 18 لقبًا





5- إنديبندينتي (الارجنتين) .. 18 لقبًا





6- برشلونة (اسبانيا).. 17 لقبًا





7- ساو باولو (البرازيل) .. 12 لقبًا





8- أياكس (هولندا) .. 12 لقبًا





9- يوفنتوس (إيطاليا) .. 11 لقبًا





10- الزمالك (مصر) .. 11 لقبًا





11- بايرن ميونيخ (ألمانيا) .. 11 لقبًا



