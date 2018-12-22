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الملك سلمان يعلن ترقية 255 عضو في النيابة العامة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:51 م
الملك سلمان يعلن ترقية 255 عضو في النيابة العامة
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلى ترقية 255عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وصرَّح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بأن هذا الأمر الملكي يأتي في إطار دعم – حفظه الله- لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن.

كما رفع معالي النائب العام، خالص شكره و بالغ تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة خصوصا الوظيفية منها و الترقية، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأن يديم عزهما.

المزيد عن: ترقية النيابة العامة الملك سلمان 255
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