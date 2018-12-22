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رئيس الوزراء: افتتحنا مصانع باستثمارات بلغت 73.5 مليار جنيه في عامين

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:32 م
رئيس الوزراء: افتتحنا مصانع باستثمارات بلغت 73.5 مليار جنيه في عامين
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت افتتاح 3114 مصنع منذ عام 2016 حتى الآن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الخامس لمؤسسة أخبار اليوم المنعقدة في فندق الماسة حاليا تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، أن المصانع التي افتتحت خلال تلك الفترة وفرت 102 ألف فرصة عمل.

وأشار "مدبولي"، إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك المصانع تناهز قيمة 73.5 مليار جنيهاً خلال عامين فقط.

يذكر أن "مدبولي" شارك في افتتاح فعاليات المؤتمر، بمشاركة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وبحضور عدداً من الوزراء والمسئولين.
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