رئيس الوزراء: افتتحنا مصانع باستثمارات بلغت 73.5 مليار جنيه في عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت افتتاح 3114 مصنع منذ عام 2016 حتى الآن.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الخامس لمؤسسة أخبار اليوم المنعقدة في فندق الماسة حاليا تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، أن المصانع التي افتتحت خلال تلك الفترة وفرت 102 ألف فرصة عمل.





وأشار "مدبولي"، إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك المصانع تناهز قيمة 73.5 مليار جنيهاً خلال عامين فقط.



