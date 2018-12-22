ترامب: قواتنا ستغادر سوريا وبإمكان دول أخرى التعامل مع بقايا داعش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إن القوات الأمريكية ستغادر سوريا بعد أن هزمت "داعش"، مؤكدا أنه بإمكان دول أخرى مثل تركيا التعامل مع بقايا التنظيم.

ودافع الرئيس الأمريكي مجددا عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا، مشيرا إلى أهمية الوجود الأمريكي هناك لمحاربة "داعش" خلال السنوات الماضية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خططنا للبقاء في سوريا 3 أشهر، وكان ذلك قبل 7 سنوات، لم نغادر أبدا".

وأضاف: "عندما أصبحت رئيسا، كانت "داعش" تزداد شراسة، وها هو الآن قد انهزم شر هزيمة، وحان الدور على الدول الأخرى مثل تركيا للقضاء على ما تبقى منه بسهولة، نحن عائدون إلى الديار".

وتزامنت تغريدة ترامب مع ورود أنباء عن استقالة المبعوث الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بريت ماكجورك. وتتمركز القوات الأمريكية عند ما يعرف بمثلث التنف الواقع شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق والأردن، بالإضافة إلى وجود الجيش الأمريكي في الشمال السوري.