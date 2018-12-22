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رئيس الوزراء: نعمل على خفض معدلات البطالة حتى 8.4% بحلول 2022

السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:24 م
رئيس الوزراء: نعمل على خفض معدلات البطالة حتى 8.4% بحلول 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على خفض معدلات البطالة إلى 8.4% بحلول عام 2022.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس المنعقد تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، أن الدولة تسعى لزيادة معدلات النمو الصناعي من 6.3% خلال عام 2018 إلى أكثر من 7.7% بحلول عام 2020.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة تسعى لافتتاح 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة، فضلاً عن إنشاء 13 مجمع صناعي جديد، ما سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

ونقل رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركين في "المؤتمر". 

وقال مدبولي، إن قضية التصنيع أحد أهم أولويات الدولة في تلك المرحلة، باعتبارها طريق المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الانطلاقة الاقتصادية التي تنشدها الدولة يجب أن يكون التصنيع ومنافسة المنتج المصري أحد جوانبها.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لدفع بيئة الاعمال في القطاع الصناعي، ومنح كافة التيسيرات التي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي للدولة.
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