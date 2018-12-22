تريزيجيه أساسيا في تشكيل قاسم باشا أمام بشكتاش بالدوري التركي
كشف مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا التركي عن التشكيل الرسمي لفريقه، لخوض مواجهة بشكتاش التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري التركي.
تريزيجيه أساسيا في تشكيل قاسم باشا أمام بشكتاش بالدوري التركي
ويتواجد المحترف
المصري، محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لقاسم باشا، في مباراة الليلة.
وجاء تشكيل قاسم
باشا، في مباراة اليوم على النحو التالي:
حراسة المرمى:
رمضان كوز
خط الدفاع: صيام
بن يوسف – فيسيل ساري – أوليفيه فينيو – ستراهيل بوبوف
خط الوسط: لوريت
ساديكو – جوزوي سا– ديفيد بافيلكا - كويتا
خط الهجوم: محمود
تريزيجيه – مباي دياني
ويخوض محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر إختباراً صعباً مع قاسم باشا الذي
يستضيف بشكتاش في السادسة مساء اليوم بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة
الـ 17 من عمر مسابقة الدوري التركي. ويحتل قاسم باشا المركز السادس في جدول
ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة خلف باشاك شهير صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط، وبشكتاش
صاحب المركز الثالث بفارق الاهداف. مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع محمود
تريزيجيه بفريق بشكتاش، ويملك النجم المصري ذكريات طيبة في المباريات التي تجمع بين
ناديا قاسم باشا وبشكتاش، حيث يسلط التقرير التالي الضوء على تلك المواجهات.
ويخوض محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر إختباراً صعباً مع قاسم باشا الذي
يستضيف بشكتاش في السادسة مساء اليوم بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة
الـ 17 من عمر مسابقة الدوري التركي.
ويحتل قاسم باشا المركز السادس في جدول
ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة خلف باشاك شهير صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط، وبشكتاش
صاحب المركز الثالث بفارق الاهداف.
مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع محمود
تريزيجيه بفريق بشكتاش، ويملك النجم المصري ذكريات طيبة في المباريات التي تجمع بين
ناديا قاسم باشا وبشكتاش، حيث يسلط التقرير التالي الضوء على تلك المواجهات.