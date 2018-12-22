كشف مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا التركي عن التشكيل الرسمي لفريقه، لخوض مواجهة بشكتاش التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري التركي.





تريزيجيه أساسيا في تشكيل قاسم باشا أمام بشكتاش بالدوري التركي

ويتواجد المحترف المصري، محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لقاسم باشا، في مباراة الليلة.

وجاء تشكيل قاسم باشا، في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان كوز

خط الدفاع: صيام بن يوسف – فيسيل ساري – أوليفيه فينيو – ستراهيل بوبوف

خط الوسط: لوريت ساديكو – جوزوي سا– ديفيد بافيلكا - كويتا

خط الهجوم: محمود تريزيجيه – مباي دياني



