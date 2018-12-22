حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تشاد ومعه المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وسفير مصر بتشاد وطاقم الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لتشاد على الحضور ومتابعة مران الفريق الختامي اليوم على ملعب إدريس محمد وايا بالعاصمة التشادية بنجامينا .

السفير المصري يتابع مران الزمالك في تشاد بحضور تيجانا وأحمد جلال إبراهيم





وخاض لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعض التدريبات البدنية، على هامش مران الابيض المقام بملعب محمد وايا بدولة تشاد.

وخضع الثنائي عمر صلاح وعماد السيد لبعض التدريبات القوية تحت قيادة جروتز مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للفريق الأبيض.

وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، ثم خضع اغلب اللاعبين لبعض التدريبات الخاصو بالتسديد على المرمى .

ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى غدا الأحد في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.