حصاد مباريات مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

حقق فريق أكتوبر الفوز على فريق العباط بأربعة أهداف دون مقابل، خلال لقاءات الأسبوع الـ 19 لمنافسات المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث.

وسجل رباعية الفوز لأكتوبر أحمد سميح في الشوط الأول، وياسر عبد العاطي "هدفين" وحسن أشرف هدف، في الشوط الثاني.

وحقق فريق الصف فوزا ثمينا خارج أرضه على فريق جينيس بهدفين لهدف، كما فاز المعادي على الصيد 4-2.

وحقق حلوان العام الفوز على فريق مركز شباب أبو النمرس بهدفين مقابل هدف، وتعادل كرداسة والطائرات بهدف لكل منهما.

وقام الحكم محمد الحنفي بإلغاء مباراة جولدي مع الشرقية للدخان بالدقيقة 70 عقب إحتسابه ركلة جزاء للدخان، إعترض عليها فريق جولدي، الذي كان متفوقاً بهدفين لهدف.

- ترتيب المجموعة الخامسة:

1- جولدي: 39 نقطة

2- البنك الأهلي: 36 نقطة

3- المعادي: 36 نقطة

4- أكتوبر: 35 نقطة

5- جينيس:29 نقطة

6- الدخان: 27 نقطة

7- حلوان: 24 نقطة

8- الصف: 22 نقطة

9- أبو النمرس: 22 نقطة

10- كرداسة: 13 نقطة

11-الصيد: 12 نقطة

12- الطائرات: 11 نقطة

13-العياط: 7 نقاط