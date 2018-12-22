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مساعد رئيس السودان: المظاهرات انحرفت عن مسارها

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:55 م
مساعد رئيس السودان: المظاهرات انحرفت عن مسارها
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وكالات
 
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أوضح مساعد رئيس السودان، اليوم السبت، أن المظاهرات انحرفت عن مسارها، رافضا ما أسماه بـ ” عمليات التخريب ” .

وأشارت تقارير سودانية إلى سقوط 20 قتيلا جراء تصاعد الأحداث والإحتجاجات في كل أنحاء السودان.

ومن جانبهم، قال شهود عيان إن المظاهرة كانت سلمية، إلا أن الأجهزة الأمنية بدأت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأسفر استمرار المظاهرات عن سقوط ولاية النيل الأبيض بأيدي المتظاهرين بعد هروب واليها وأسرته إلى مكان مجهول، وتم حرق منزله وعدد من المؤسسات منها المجلس التشريعي بالولاية ودار المؤتمر الوطني وديوان الزكاة بالنيل الأبيض.

المزيد عن: مساعد رئيس السودان مسارها انحرفت الاحتجاجات في السودان
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