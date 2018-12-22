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جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 05:51 م
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم
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أحمد رمضان متولي
 
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حرصت الفنانة جينا سليم، على حضور حفل توزيع جوائز "الدير جيست"، الذي أقيم بإحدى الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

 

وصرحت قائلة انها فخورة بمشاركتها في مسلسل "لدينا أقوال أخري" في  رمضان 2018 وحصوله على جائزة التميز الدرامي.

 

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم غادة عبد الرازق، وإسعاد يونس، وأحمد عز، وأكرم حسني، وداليا البحيري، وأحمد حاتم، وعمرو يوسف وأسامة منير ونجلاء بدر.

 

وكانت جينا قد بدأت انطلاقتها على الشاشة هذا العام من خلال 3 أعمال في موسم رمضان 2018، حيث لعبت في مسلسل عزمي وأشجان دور جينيفر التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس في مسلسل الرحلة مع النجم باسل الخياط، كما شاركت مع النجمة يسرا في مسلسل لدينا أقوال أخرى بدور طبيبة نفسية.

 

مؤخراً ظهرت د.جينا على الشاشة كمقدمة لبرنامج "قعدة ستات" المذاع على قناة اليوم على شبكة أوربت، ويشارك د.جينا سليم في تقديم البرنامج الإعلاميتان رنا عرفة ومروة صبري والفنانتان أميرة فراج وديانا هشام، ويهتم البرنامج بتناول المواضيع الاجتماعية وقضايا المرأة والفن . كما تشارك الإعلامي عمرو عبد الحميد تقديم فقرة أدم وحواء ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة TeN.

 

جينا سليم هو الاسم الفني لـ د. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية، وتسعى جينا سليم لزيادة وعي الجمهور بالأبعاد النفسية للشخصيات في السينما والدراما، وذلك من خلال حملة بعنوان سايكسينما أطلقتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لتناقش وتحلل الأبعاد النفسية لنجوم عالميين في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، ويعتبر هذا هو الأساس العلمي الذي قامت عليه موهبتها الفنية.

جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
جينا سليم في حفل دير جيست بمشاركة نجوم الفن (صور)
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