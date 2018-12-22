ما أهميته وأهدافه؟.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الصوب الزراعية

بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت عددًا من الصوب الزراعية ضمن المشروعات القومية، التي تشارك فيها عدد من الجهات، في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي.





يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الصوب الزراعية.





الصوب الزراعية

تعتبر الصوب الزراعية، طريقة حديثة لزراعة المحاصيل من خضروات ونباتات داخلية في الأنفاق البلاستيكية والبيوت المحمية ذات المناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم باستخدام أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية وذلك لضمان توفير الجو المناسب للمحاصيل ولحماية النباتات من الرياح والعواصف الرملية والأمطار بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول.





أهميتها

وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن مشروع الصوب الزراعية، يجعل مصر ثاني أكبر دولة في العالم في المشروع، حيث أن هناك أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة ويحقق مردودًا اقتصاديًا عاليًا من خلال زيادة الإنتاج ووحدة المساحة المستغلة للزراعة فضلا عن إنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي وتوفير كميات المياه المستخدمة في الزراع.





ويشمل تصنيع الصوب الزراعية، أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة الموفرة لمياه الري ويزيد الإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة وزيادة معدلات التصدير.





كما يهدف لربط المنتج بالأسواق مباشرة لزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية كما يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه خاصة المواصفات العالمية في إنشاء تجربة دول المجر وإسبانيا وهولندا.





أهداف المشروع

يستهدف المشروع سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا خالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها كما أن دور وزارة الزراعة تنفيذي من خلال مركز البحوث الزراعية واللجنة التي شكلها الوزير والهيئة العربية للتصنيع توفر المعدات والآلات، خاصة أن الشباب هم من يديرون العمل الفعلي من خلال الكوادر المدربة.





فرص العمل

ويوفر مشروع الصوب الزراعية، الآلاف من فرص العمل للشباب.



