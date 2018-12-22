الأمن السعودي ينقذ شاب حاول الانتحار (بالفيديو)

واستطاع رجال الأمن في محافظة جدة من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 33 عاما، أقدم على محاولة إلقاء نفسه من فوق جسر الخير جنوب المحافظة، كما نقل موقع "تواصل".

وفور إنقاذه تسلمت الشرطة الشخص للتحقيق معه، وكشف الملابسات التي دفعته لمحاولة إلقاء نفسه من فوق الجسر.



