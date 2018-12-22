ضبط تاجر وبحوزته 634 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تاجر وبحوزته 634 ألف قطعة ألعاب نارية.





وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط المدعو "عبدالخالق.ش.أ"، 50 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة القسم، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وذلك حال تواجده بمخزن ملكه كائن بدائرة القسم، وبحوزته عدد 634 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.