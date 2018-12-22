كنيسة الدهسة بفرشوط تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لرسامة القس اسطفانوس فوزي
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:07 م
حازم رفعت
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احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بحاجز الدهسة، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الثانية، على رسامة القس اسطفانوس فوزي، راعي كنيسة مار جرجس بقرية حاجز الدهسة.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسية في كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية حاجز الدهسة التابعة لمركز فرشوط بقنا.
يذكر أن القس اسطفانوس فوزي من مواليد محافظة قنا في 24 يونيو عام 1976 باسم " ميخائيل فوزي باسيلي"، تخرج من كلية التجارة جامعة حلوان، ثم عمل بمكتب بريد مركز فرشوط – محافظة فنا، ورسم قساً في 23 ديسمبر من العام 2016، بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وفرشوط وابوتشت.
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