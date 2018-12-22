كنيسة الدهسة بفرشوط تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لرسامة القس اسطفانوس فوزي

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بحاجز الدهسة، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الثانية، على رسامة القس اسطفانوس فوزي، راعي كنيسة مار جرجس بقرية حاجز الدهسة.





ويأتي الاحتفال بهذه المناسية في كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية حاجز الدهسة التابعة لمركز فرشوط بقنا.



