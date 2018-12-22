كيفين هارت يهنئ متابعيه بحلول الكريسماس بصورة عائلية جديدة

استمر النجم كيفين هارت في تجاهل ما يحيط به من جدل حول أزمته مع حفل الأوسكار، بنشره لصورة عائلية جديدة هنأ بها متابعيه بحلول موسم أعياد الكريسماس.





وكانت قد أعلنت رسميا اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار عن اختيارها للنجم الكوميدي الشاب كيفين هارت ليقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار لعام 2019.





وبعد يوم واحد من هذا الإعلان خرج النجم كيفين هارت باعتذار رسمي بتنازله عن عدم تقديم الحفل رسميا لمواجهته لانتقادات بسبب تعلقيات سابقة له هاجم بها الشواذ.



