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إيمي آدمز تفتتح العرض الأول لفيلمها الجديد VICE بلوس أنجلوس

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:05 م
إيمي آدمز تفتتح العرض الأول لفيلمها الجديد VICE بلوس أنجلوس
إيمي آدمز
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتحت النجمة إيمي آدمز العرض الأول لفيلمها الجديد VICE بمدينة لوس أنجلوس في حفل خاص حضره مجموعة من أصدقاءها المقربين من نجوم هوليوود منهم جاك جلينهال والنجم القدير جو بانتولينو.

وتدور أحداث الفيلم عن شخصية نائب الرئيس الأمريكي "ديك شيني" التي يجسدها النجم كريستيان بيل ف سرد لقصة حياة هذا المسئول السابق بالحكومة الأمريكية مع النجمة إيمي آدمز في الأدوار الرئيسية.

وتغيب عن العرض الخاص للفيلم النجم كريستيان بيل، الذي سيتولى مسئولية الترويج له في عدد من المدن الأوروبية بعد انتهاء فترة الكريسماس.
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