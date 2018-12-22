إيمي آدمز تفتتح العرض الأول لفيلمها الجديد VICE بلوس أنجلوس

افتتحت النجمة إيمي آدمز العرض الأول لفيلمها الجديد VICE بمدينة لوس أنجلوس في حفل خاص حضره مجموعة من أصدقاءها المقربين من نجوم هوليوود منهم جاك جلينهال والنجم القدير جو بانتولينو.





وتدور أحداث الفيلم عن شخصية نائب الرئيس الأمريكي "ديك شيني" التي يجسدها النجم كريستيان بيل ف سرد لقصة حياة هذا المسئول السابق بالحكومة الأمريكية مع النجمة إيمي آدمز في الأدوار الرئيسية.



