فرنسا: تراجع عدد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء"

جرى تنظيم مظاهرات متفرقة في فرنسا أمس الجمعة واليوم السبت، في إطار احتجاجات حركة أصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع أسعار الوقود.

تجمع نحو مئة شخص في ستراسبورج

وتجمع نحو مئة شخص في ستراسبورج فوق جسر أوروبا بالقرب من الحدود الألمانية اليوم السبت، ما تسبب في اضطراب مؤقت لحركة المرور حتى وصول قوات الأمن، حسبما أعلنت إذاعة "فرانس إنفو".

وفي مدينة بيربينان جنوبي البلاد، توفي سائق 36 عاماً متأثراً بإصاباته بعدما صدم شاحنة كانت تشارك في الاحتجاجات مساء أمس. وتباطأت حركة المرور على طريق سريع جنوب غربي فرنسا بالقرب من الحدود مع اسبانيا.

وبدا أن المظاهرات، التي تجرى في مختلف أنحاء البلاد، فقدت الزخم في الأسابيع الأخيرة.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس الجمعة، مشروع قانون بشأن حزمة انفاق تهدف إلى تهدئة محتجي "السترات الصفراء".

إعفاء الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي من الضرائب

ويتضمن القانون الجديد إعفاء الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي من الضرائب، بداية العام المقبل، وإعفاء 70% من أصحاب المعاشات من زيادة كانت مقررة في الرسوم الالزامية للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة 100 يورو شهرياً لأصحاب الأجور الدنيا.

وكان المحتجون خرجوا في احتجاجات في أنحاء فرنسا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.

تظاهرات باريس

وشهدت باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.