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عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:51 م
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
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الألماس صديق إطلالات الأنيقة والمترفة، لا يضاهيه حجر في فخامته، لكي تحصلين على إطلالة مناسبة إليكِ مجموعة من عقود الألماس التي يمكنكِ اختيار منها ما يناسب إطلالتك. 

من انستقرام دور المجوهرات العالمية، اخترنا لك 10 موديلات عقود مرصّعة بالألماس، تميّزت بصياغتها الفاخرة وبتصاميمها الغنيّة واللافتة. يكفي أن تزيّني عنقك بأحد هذه العقود لكي تنعمي بإطلالة ملؤها الفخامة والترف.

اختاري مثلاً عقد شوميه Chaumet الذي قدّمته الدار ضمن مجموعتها ذي لورييه براشوز The Laurier Precious والذي جاء على شكل بتلات الأزهار وأوراق الشجر. عقد مستوحى من عالم الطبيعة الخلابة ومصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بالكامل بأحجار الماس البيضاء.

كما بإمكانك أن تتجهي إلى خيارات أكثر كلاسيكية، بتصاميم بسيطة لا تخلو في الوقت نفسه من لمسة الترف، مع هذا العقد الذي قدّمته دار هاري وينستون Harry Winston في مجموعة بريليانتلي إن لوف Brilliantly In Love، وهو عقد ناعم جداً يضفي لمسة أنوثة على إطلالاتك.

ومن العقود الماسية التي ستلفت الأنظار إلى إطلالتك لا محالة، عقد بلوم دو بايون Plume de Paon الذي قدّمته دار بوشرون Boucheron ضمن خط مجوهرات الراقية والذي جاء على شكل ريشة مرصّعة بالألماس.
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
عقود ماسية تناسب إطلالتك في السهرات (صور)
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