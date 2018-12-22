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عاجل.. أوباميانج يسجل هدفا ويتساوى محمد صلاح (فيديو)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:56 م
عاجل.. أوباميانج يسجل هدفا ويتساوى محمد صلاح (فيديو)
أوباميانج
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الفجر الرياضي
 
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أحرز بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الهدف الأول لفريقه في مرمى بيرنلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي.

بهذا الهدف يتساوي المهاجم الجابوني مع الدولي المصري محمد صلاح في ترتييب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بعد مرور 18 جولة من عمر الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح في تسجيل 16 هدفًا في الدوري هذا الموسم (11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة) وهو عدد المساهمات التهديفية الذي لايتفوق عليه في الدوري سوى البلجيكي إدين هازارد، الذي ساهم في تسجيل 17 هدفًا هذا الموسم (سجل 8 وصنع 9).

وواصل محمد صلاح مسيرة التألق أمام الفرق الصاعدة حديثًا للمسابقة، فسجل في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري ضد فرق صاعدة حديثًا بواقع هدف في كل مباراة.

وولفرهامبتون ضحية محمد صلاح رقم 20 

وأصبح وولفرهامبتون هو الضحية رقم 20 الذي يتمكن محمد صلاح من التسجيل في شباكه في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، لينجح النجم المصري في التسجيل ضد جميع الفرق التي واجهها في الدوري بقميص ليفربول ما عدا فريقين مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

انطلاقة ليفربول التاريخية مع صلاح وكلوب

وحافظ ليفربول على انطلاقته التاريخية بتحقيق 48 نقطة من أول 18 جولة من الموسم، ومدد الفريق سلسلة اللاهزيمة الغير مسبوقة للنادي بالوصول إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة (أول 18 مباراة هذا الموسم + أخر مباراة في الموسم الماضي)، واستقبل الفريق 7 أهداف فقط بعد أول 18 جولة من الموسم محققًا الرقم الدفاعي الأفضل بعد أول 18 جولة من موسم في عهد المسابقة.

ونجح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تحقيق الفوز على جميع الفرق البريطانية التي واجهها كمدرب لليفربول في مختلف البطولات، فأصبح وولفرهامبتون هو الفريق رقم 32 الذي يتغلب عليه كلوب من بين 32 فريقًا واجههم مع الريدز في مختلف البطولات.

وضمن نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي قبل الوصول إلى مرحلة أعياد الميلاد "الكريسماس".

ويعد ليفربول هو الفريق الذي تصدر الدوري مع مرحلة أعياد الميلاد وفشل في الفوز في 3 مناسبات مختلفة أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميير ليج.

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