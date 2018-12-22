هنية: سنتخذ القرار المناسب للرد على استهداف المتظاهرين في غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن حركته تجري اتصالات مع وسطاء التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة أمس الجمعة.

وقال هنية، خلال تشييع جثمان أحد الشهداء، إن "فصائل المقاومة ستتخذ القرار المناسب للرد على استهداف الاحتلال للمدنيين العزل بمسيرات العودة".

وأضاف هنية، أن "الاحتلال يستسهل قتل الأطفال، ونحن نتحرك على أكثر من مسار، تحدثنا مع الوسطاء ليتحملوا مسؤولياتهم لكبح جماح الاحتلال".

وتابع هنية، أن "الاحتلال استنزف كل وسائل القتل والقمع من أجل وقف مسيرات العودة وطمس القضية الفلسطينية، لكنه وفي كل جمعة يزداد شعبنا قوة أكبر من جرائمه".

واستشهد 4 فلسطينيين، أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وتوعدت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم "الشباب الثائر" باستئناف إطلاق البالونات الحارقة والعودة لفعاليات اقتحام الحدود في ساعات الليل، رداً على قتل الاحتلال للفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

ومنذ أسابيع تسود حالة من الهدوء على حدود قطاع غزة، عقب تمكن مصر من التوصل لاتفاق تهدئة يقضي بوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، مقابل سماح إسرائيل بإدخال أموال لحركة حماس وشحنات من السولار اللازم لتشغيل محطة الكهرباء.