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"مُهند" التركي مُتهم بقطع أذن "كلب".. شاهد التفاصيل

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:29 م
مُهند التركي مُتهم بقطع أذن كلب.. شاهد التفاصيل
مهند التركي
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وكالات
 
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واجه الفنان التركي كيفانج تاتليتوج، الشهير عربيًا باسم مهند، اتهامًا غريبًا من نوعه من قبل أحد الصحفيين الأتراك بعدما اتهمه بتعذيب كلابه وأنه قام بقطع اذني قلبه في شهر مارس الماضي.

كيفانج، لم يقف صامتًا أمام هذا الاتهام ولكنه رد عليه بسلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قال فيها: إنه لا يجيب على شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن طالما الموضوع يخص الحيوانات عليه أن يصحح الخطأ.

وحكى أنه عندما استلم الكلب كان مقطوع الأذنين، وهو لم ولن يفعل هذا في أي حيوان، وطلب من الصحفي إثبات أنه قام بتعذيب الكلب، وإذا فعل هذا فأنه سيترك مهنة التمثيل ويمتهن أي مهنة أخرى، أما إذا لم يستطع إثبات ذلك فعليه الاعتذار.

وشدد كيفانج على أنه عليه أن يثبت ما يكتبه قبل أن يتهمه بأنه يعذب الحيوانات، وهو أمر لا يرضى به أبدا.

من ناحية أخرى يعرض لكيفانج في الوقت الحالي مسلسل «اصطدام»، والذي حققق نسبة نجاح كبيرة منذ عرض الحلقات الأولى منه، ويقدم فيه دور ضابط شرطة، تبدأ الأحداث بحادث سير كبير بسببه تتغير حياة 4 أشخاص.

ويشارك في بطولة المسلسل الممثلة التركية إلتشين سانجو التي عرفها الجمهور العربي باسم «ديما» من مسلسل "حب للإيجار".

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