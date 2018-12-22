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رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية يصل إلى مطار عدن

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:18 م
رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية يصل إلى مطار عدن
الحديدة اليمنية - أرشيفية
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وكالات
 
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وصل منذ قليل، رئيس لجنة التنسيق والمراقبة الأممية إلى مطار عدن للإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية، حسبما ذكرت نقاة العربية.

 

رحّبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم اللسبت، بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، والذي يقضي بإرسال مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية، الذي يدخل يومه الخامس على التوالي.

 

ورحب رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك سعيد، في حسابه عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرار المنظمة الدولية، التي جددت "التزامها بوحدة واستقلال وسيادة اليمن".

 

وأضاف رئيس الحكومة: "هناك فرصة حقيقية لوضع حد لمعاناة شعبنا وتحقيق السلام وستبذل الحكومة كافة الجهود الممكنة لتحقيق ذلك".

 

وشدد أيضاً على أن حكومته ستبذل "كل الجهود الممكنة" لتحقيق هذا السلام وإنهاء الصراع الذي اندلع في عام 2014.

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