ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ووليفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة علي استاد "مولينيو"، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي.





أحرز الدولي المصري محمد صلاح الهدف الاول لفريقه في الدقيقة الثامنة عشر من بداية اللقاء، قبل أن يحرز الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة السادسة والثمانين بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة رقم 48 في المركز الأول جمعهم من 15 فوز و3 تعادلات ولم يتلقى الفريق أي هزيمة حتى الآن، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون عند المركز السابع برصيد 25 نقطة.





صلاح يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي





ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا بفارق هدف عن بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.





وساهم محمد صلاح في تسجيل 16 هدفًا في الدوري هذا الموسم (11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة) وهو عدد المساهمات التهديفية الذي لايتفوق عليه في الدوري سوى البلجيكي إدين هازارد، الذي ساهم في تسجيل 17 هدفًا هذا الموسم (سجل 8 وصنع 9).





وواصل محمد صلاح مسيرة التألق أمام الفرق الصاعدة حديثًا للمسابقة فسجل في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري ضد فرق صاعدة حديثًا بواقع هدف في كل مباراة.





وولفرهامبتون ضحية محمد صلاح رقم 20





وأصبح وولفرهامبتون هو الضحية رقم 20 الذي يتمكن محمد صلاح من التسجيل في شباكه في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول لينجح النجم المصري في التسجيل ضد جميع الفرق التي واجهها في الدوري بقميص ليفربول ما عدا فريقين مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.





وحافظ ليفربول على انطلاقته التاريخية بتحقيق 48 نقطة من أول 18 جولة من الموسم، ومدد الفريق سلسلة اللاهزيمة الغير مسبوقة للنادي بالوصول إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة (أول 18 مباراة هذا الموسم + أخر مباراة في الموسم الماضي)، واستقبل الفريق 7 أهداف فقط بعد أول 18 جولة من الموسم محققًا الرقم الدفاعي الأفضل بعد أول 18 جولة من موسم في عهد المسابقة.





ونجح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تحقيق الفوز على جميع الفرق البريطانية التي واجهها كمدرب لليفربول في مختلف البطولات، فأصبح وولفرهامبتون هو الفريق رقم 32 الذي يتغلب عليه كلوب من بين 32 فريقًا واجههم مع الريدز في مختلف البطولات.





وضمن نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي قبل الوصول إلى مرحلة أعياد الميلاد "الكريسماس".





ويعد ليفربول هو الفريق الذي تصدر الدوري مع مرحلة أعياد الميلاد وفشل في الفوز في 3 مناسبات مختلفة، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميير ليج.



