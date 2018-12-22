للعروس.. نظام غذائي لبشرة نقية قبل الزفاف

اتبعي نظام يلعب دورًا كبيرًا في مظهركِ وجمالكِ يوم الزفاف، وإليكِ في التالي نظامًا غذائيًّا لجمال بشرتك اتبعيه:-





- احرصي على تناول ما يقارب 3 لتر مياه يوميًّا، فالمياه تلعب دورًا رئيسيًّا لا يمكن الاستهانة به على الإطلاق في شكل ونضارة بشرتِك، لاسيما في الأمور المتعلقة بمشاكل الجفاف، وقلة إفراز الزيوت المغذية للبشرة.





- تناولي 5 وجبات في اليوم على فترات متباعدة، لكي تحصل بشرتكِ على التغذية طوال الوقت، ولا يشعر وجهكِ بالإرهاق، وستكون هذه الوجبات عبارة عن 3 وجبات أساسية، ووجبتيْن خفيفتيْن.





- بالوجبات الرئيسية يجب أن تحتوي على الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن، وكلما كان طبق السلطة الخاص بكِ مليئًا بالألوان، فهذا يعني أنكِ تحصلين على الفائدة المثالية، فالخضروات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تُعتبر بمثابة كولاجين طبيعي لبشرتِك.





- أما في الوجبات الخفيفة فيمكنكِ تناول المكسرات النيئة التي تحتوي على الدهون الصحية لبشرتِك، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الأوميغا 3 التي تحافظ على شباب بشرتكِ الدائم.





- خففي من الملح، والأمر نفسه ينطبق على المخللات، حتى تتجنّبي العيون المنتفخة والوجه المنتفخ يوم الزفاف، فالطعام الذي يحتوي على نسبة صوديوم عالية يعمل على تخزين الماء في الجسم.





- ابتعدي أيضًا عن الأكل غير الصحي، فالزيوت المهدرجة والكربوهيدرات تجعل وجهكِ يبدو شاحبًا، وتؤثر على خلايا البشرة بشكل سلبي.





- لا بأس عزيزتي بيوم واحد بالأسبوع تتناولين فيه وجبتكِ المفضلة، حتى لا تشعري بالحرمان، وتطلي يوم زفافكِ بأجمل مظهر تتمنّيه.