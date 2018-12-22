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في حملة"معا نبني حياة" بالعياط.. قافلة طبية وأدوية وبطاطين وملابس وأغذية ومستلزمات مدرسية ٢٩ ديسمبر

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:09 م
في حملةمعا نبني حياة بالعياط.. قافلة طبية وأدوية وبطاطين وملابس وأغذية ومستلزمات مدرسية ٢٩ ديسمبر
الدكتورة لمياء عبدالقادر
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في إطار مبادراتها المستمرة لخدمة المجتمع المدني، تواصل مبادرة"معا نبني حياة"حملاتها الخيرية والخدمية، حيث تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق ٢٩ ديسمبر الجاري حملة واسعة لمركز العياط بجنوب الجيزة.

وصرح الكاتب الصحفي محمود بكري، المنسق العام للمبادرة ورئيس مؤسسة محبي مصر، بأن نائبة محافظ الجيزة، الدكتورة لمياء عبدالقادر ستكون علي رأس الحملة، والتي تتم برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح أن الحملة سوف تضم قافلة طبية شاملة، تضم ١٣ طبيبا وأستاذا من كلية طب القصر العيني، بالإضافة إليّ نحو ٨ تخصصات برئاسة وكيل كلية طب القصر العيني لخدمة المجتمع وشئون البيئة د هشام الساكت ،وتشتمل التخصصات علي(باطنة-أطفال-عظام-مخ وأعصاب-جراحة عامة-جراحة أطفال-رمد-نساء وتوليد وعقم)، حيث تم إعداد مستوصف يضم ١٢ غرفة بترتيب من الحاج أحمد مشاعيل والسيد محمد فاروق منسق حملة مواطن للانتخابات الرئاسية الماضية.

وأوضح المنسق العام للمبادرة، أن الحملة ستتوجه إليّ قرية العطف،علي الطريق الرئيسي لمركز العياط، وإلى قرية المساندة، حيث يتولي العمدة محفوظ عبدالفتاح وشقيقه العميد يسري عبدالفتاح الإشراف علي جانب آخر من حملة"معا نبني حياة"،ويتمثل في تقديم عدد من المساعدات للأهالي.

ويشارك في الحملة المخرج سيد سالم، والذي يتولي مهمة التنسيق مع الصيادلة لتجميع بعض الأدوية لتقديمها لمن سيتم فحصهم من خلال قافلة الأطباء، وبالتنسيق مع محمد فاروق منسق حملة مواطن.
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